Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir'de

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yeni yılını tebrik etti.

Ülkemizde pandemi tedbirleri dolayısıyla uygulanacak olan 80 saatlik sokağa çıkma yasağında üst düzey hazırlık yaparak kontrollerine devam edecek olan emniyet personelinin yeni yılını kutlamak için güzergâhı üzerindeki çevirme noktasına ziyarette bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve şube müdürleri tarafından karşıladı. Emniyet Müdürü Engin Dinç Eskişehir'de yapılacak olan uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Gerçekleşen ziyarette basın mensupları aracılığıyla yeni yıl dileklerini ileten Aktaş, “Bu yıl yeni yılı pandemiden dolayı evlerde karşılayacağız. Tüm illerde 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Ama biz polis teşkilatı olarak tam kadro sahadayız. Vatandaşlarımızın yeni yılını mutluluk, huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Türkiye genelinde sadece yılbaşı gecesi için yaklaşık 120 bin personelimiz, 16 bin 203 ekiple birlikte sahada görevliler. Hem karayollarında hem şehirlerimizin ana güzergâhları, meydanları, caddelerinde, sokak aralarında ve her yerde insanlarımızın bu geceyi huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Toplamda bu süre içerisinde 450 bin civarında personelimiz sahada olacak. Yaklaşık 73 bin 100 ekiple birlikte. Bu vesileyle başta emniyet teşkilatımız olmak üzere milletimizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2021 yılı huzur, mutluluk ve esenlik dolu bir yıl olur" dedi.

Korona virüs salgınının bitmesi temennilerini ileten Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “2020 yılında yaşadığımız sıkıntıları inşallah 2021 yılında yaşamayız. Tabi başta korona virüs salgını olmak üzere inşallah bu sıkıntılardan kurtulmuş bir şekilde 2021 yılını idrak ederiz. Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de teşkilatımız tam kadro, insanlarımızın güvenliği için görevlerinin başında. Engin Dinç müdürümüzün sevk ve idaresinde bütün teşkilatımız tam kadro alanda. Bu vesileyle de Eskişehir'de görev yapan bütün teşkilat mensuplarının da yeni yıllarını tebrik ediyorum” diyerek kontrol noktasındaki polis memurlarının çalışma sistemlerini inceledi.

Ankara çevre yolu üzerindeki kontrol noktasında yapılan karşılama töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.