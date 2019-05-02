Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Genel Müdür Uzunkaya, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Sohbet ortamında geçen ziyarette Vali Çakacak, Genel Müdür Uzunkaya'yı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Genel Müdür Uzunkaya ise Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.