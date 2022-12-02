Emniyet kemeri denetimi yapan jandarma ekiplerinden çocuklara hediye sürprizi

Jandarma Genel Komutanlığının "Özel Emniyet Kemeri Denetimi" talimatı doğrultusunda Eskişehir Afyonkarahisar kara yolu üzerinde bulunan Jandarma Asayiş Yol Kontrol Noktasında dron destekli olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca denetim yapıldı. Kontrol noktasına alınan araç içerisinde bulunan çocuklara, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından çeşitli hediyeler verilerek, mutlu olmaları sağlandı. Yapılan sürprizden dolayı kontrol noktasına gelen araç sürücüleri, jandarmanın asayiş ve trafik hizmetlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.