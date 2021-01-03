Emniyet kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ilan ettiği 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarını çaresiz bırakmadı. Ekipler, kısıtlamalarda yalnız kalan sokak hayvanlarına nefes oldu.