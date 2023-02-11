Emniyet müdürlüğü ekipleri 1 tır yardım malzemesi yolladı

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde mağdur olan vatandaşlar için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yardım malzemesi toplandı. Temel gıda, hijyen malzemesi, elektrikli ısıtıcı, tüp, kıyafet gibi yardım malzemeleri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından tıra yüklenerek, afette büyü yıkım yaşayan Gaziantep'e gönderildi.