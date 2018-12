Emniyet Müdürlüğü'nün Yıl Sonu Basın Bilgilendirme Toplantısı

Toplantıda, 2018 yılının emniyet icraatları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Eskişehir Polis Evi'nde gerçekleşen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yardımcıları, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı. Yapılan kahvaltı akabinde başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Emniyet Müdürü Dinç, basın mensuplarıyla her yılsonunda yapılan değerlendirme toplantısının artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Dinç, “Bugün, yaklaşık bir yıl önce birincisini yaptığımız “Yıl Sonu Basın Bilgilendirme Toplantısı” nın ikincisini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Artık geleneksel bir hal alan toplantımıza katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın başlıca amacı, siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelmek, Emniyet Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve artık bir huzur kenti olarak tescillenen şehrimizin asayiş ve trafik durumunu değerlendirmektir. Vatandaşlarımız tarafından doğrudan bizlere iletilen veya sizler aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını istedikleri konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Her birimiz, sorunların çözümü noktasında biz Emniyet güçleri ve siz basın mensuplarının üzerine düşen görevin farkındayız. Halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla nasıl ki bizler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat görev yapıyorsak, sizler de yaşadığınız her türlü zorluğa rağmen, halkın sesi olma ve kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkına katkıda bulunma vazifenizi yerine getirerek topluma büyük bir hizmet sunuyorsunuz. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, halkımız nezdinde ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul gören bizlere olan bu güvenin sağlanmasında yazılı ve görsel medyanın desteğini göz ardı edemeyiz. Şu an gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılımınız sizlerin bize olan desteğinin açık bir göstergesidir. Biliyoruz ki bizler, halkımızın ve basının desteğini yanımıza aldığımız sürece güçlüyüz. Suç ve suçluyla mücadelede, halkımızın ilk bilgi kaynağı olan yerel ve ulusal basınımızla ortak hareket etmenin gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Elde edeceğimiz başarı sadece bizim değil, Türk Polisinin başarısı olacaktır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür eder, 2019 yılında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.

“Kadına şiddet olaylarında bayan polis memurlarından kurulmuş ekipler bulunuyor”

Daha sonra 2018 yılı emniyet icraatlarını anlatan Asayiş Şube Müdürü Ahmet Zihni Manap, kadına yönelik şiddet konusu üzerinde sürekli durduklarını belirterek, “Kadına şiddete yönelik mücadele bizim için vazgeçilmez. 2018 yılında da bunu devam ettirdik. İlçe emniyet müdürlüklerimizde şiddet mağdurlarının takibi ve bunların ziyaret edilmesiyle ilgili olarak sadece bayan polis memurlarından kurulmuş ekipler bulunuyor. Şiddet mağdurlarımızla bu bayan arkadaşlarımız ilgilenmekteler bununla birlikte şiddet mağduru olan kişiler, kendilerine yönelik herhangi bir şeyle karşılaştıkları zaman 155 hattını aradıklarında ise birim farkı gözetmeksizin kim olursa olsun oraya en yakın ekip sevk edilerek bayanın şiddet mağduru problemine çözüm sunulmaktadır” şeklinde konuştu.

“Kayıt altında alınmayan apartlara toplam 1,2 milyon TL idari para cezaları uyguladık”

Manap, kayıt dışı günlük kiralık daire ve apartları aralıksız denetlediklerini ifade ederek, “Kimlik Bildirimi Projesi apartlar, günübirlik kiralık evler olarak yasal düzenlemeden sonra ilimizde bu tür işletmelerin kayıt altına alınmasını sağladık, hala devam etmekteyiz. 2018 yılı içerisinde ise, kimlik bildiriminde bulunmayan ya da kayıt altında alınmayan işletmelere toplam 1,2 milyon TL idari para cezaları uyguladık. Biz bunları hala görsel ve yazılı medyada yakından takip edip kayıt altına alınmalarını sağlamaktayız” diye belirtti.

“Kumar oynamak suçundan 1,8 milyon lira idari yaptırım cezası uyguladık”

Ayrıca Şube Müdürü Manap, gerçekleşen uygulamalar ile suç oranlarının da düştüğünü söyleyerek, “Asayiş Şube Müdürlüğü olarak Trafik Şube Müdürlüğüne destek olmak amacıyla, alkollü ve ehliyetsiz sürücülerle ilgili olarak çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar sonucunda özellikle abartı egzoz, alkollü ve ehliyetsiz sürücülerle ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde, belirli suçlarda belirli oranda düşüş sağlandığını gördük. Bizim yaptığımız uygulamalar sonucunda biz belirli suçlarda düşüşler olduğunu gördük. Yasa dışı bahis ve kumar konusunda bu yıl içerisinde biz bu kumar ve yasa dışı bahisler önemli ölçüde üzerinde durduk. Bu yıl içerisinde toplamda 254 kumar ve tombala makinesi yakaladık. Ayrıca kumar oynamak suçundan ise, 1,8 milyon lira civarında kumar oynayan kişilere karşı idari yaptırım cezası uyguladık. Kumar oynatılan yerlerin birçoğunun dernek vasfında olduğunu tespit ettik. Ancak bunlar bildiğimiz anlamda derneklerden değil, sadece dernek kisvesi altında bürünmüş yerler bunlar. Yine bu yerlere ilgili mevzuat çerçevesince kaymakamlıklarımızca faaliyetlerine son vermelerini sağladık. Bu derneklerden bazıları Kalp Piliyle Yaşayanlar Derneği, Kızıl Geyikleri Koruma Derneği, Eskişehir'de Yaşayan Ankaralılar Derneği bu tarzda dernek isimleri bulunmaktaydı” şeklinde konuştu.

“Planlı operasyonlarımızda yüzde 100 artış, ani operasyonlarımızda yüzde 40 olmak artışımız oldu”

Daha sonra sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adem Öztürk ise, bu yıl yapılan operasyonlar hakkında bilgi vererek, “Narkotik suçlarla seviyeyi en üst seviyede tutmak için devletimizin en üst makamları tarafından çeşitli kararlar ve bu kararlılığı belirten ifadeler kullanılmıştır. Biz de buradan hareketle en üst seviyede mücadeleye vermeye devam ediyoruz. 2018 yılı boyunca devletimizin etkin kararlılığıyla operasyonlarımızı gerçekleştirdik. 1 Ocak 2018'den günümüze kadar bir önceki yıla nazaran icra edilen planlı operasyonlarımızda yüzde 100 artış, ani operasyonlarımızda yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 51 gibi bir artışımız oldu. Şahıslar bazında ise yüzde 21'lik artışımız söz konusu” dedi.

Yapılan sunumlar sonrası emekliye ayrılan gazetecilere Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından hediye takdim edildi. Ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi.