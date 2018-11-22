Emniyet personeli deprem ve yangın tatbikatı yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen tatbikat, acil durum alarmıyla başladı. Tüm personel hizmet binasını hızla boşaltarak acil toplanma alanına geldi. Burada toplanan şube personelleri, Eskişehir İtfaiyesinden gelen eğitim çavuşlarından deprem ve yangın eğitimleri aldı. Daha sonra yangın tüplerini kullanmayı öğrenen emniyet personelleri, itfaiye ekiplerince yakılan ateşi sırayla söndürdü.

Konuyla ilgili Eskişehir İtfaiyesi İtfaiye Çavuşu Ahmet Turan Çetin bir açıklama yaptı. Çetin, “Binaların yangından korunmasına yönelik yönetmeliğe göre her yıl yapılması gereken bina tahliye ve yangın tatbikatı için bugün Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeyiz. Zaten bizim kurum ve kuruluştaki eğitim ve tatbikatlarımız devam ediyor. Bugün binayı tahliye ettik, bilgilendirmeden sonra da yangınlara ilk müdahalelerin nasıl yapılacağı konusunda arkadaşlara kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra tatbikatı bitireceğiz. Şu anda net bir sayı veremiyorum ama Eskişehir İtfaiyesi olarak yaklaşık 25 bin kişiye yangın hakkında bilgilendirme yaptık. Zannedersem yıl sonunda 27 bin civarında bitireceğiz. Bu sene için aslında bu bir rekor olacak. Bu sayının büyük bir çoğunluğu yaklaşık 15 binden fazlası da öğrenciler ve çocuklar. Bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lojistik Şube Sivil Savunma Büro Amirliğinden Hamdiye Oğuzhan ise "Tahliye tatbikatı yapıyoruz. Arkasından da yangınla ilgili itfaiyeden gelen arkadaşlarımız eğitici bilgiler verecek" diye konuştu.