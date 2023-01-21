Emniyetten 269 personelin katılımıyla denetim

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında denetim çalışması gerçekleştirildi. Toplamda 6 bin 649 kişiye yapılan sorgulamada; taksirle ölüme neden olma, hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. Sorgulamalarda 4 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. 90 umuma açık yerde yapılan denetimlerde 10 işletmeye işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 596 araç kontrol edilirken, 19 sürücüye toplamda86 bin 108 TL cezai işlem uygulandı.