Emre Güral da Eskişehirspor'a imza verdi

Eskişehirspor'da transfer yasağının kaldırılması için imza verenler arasına Emre Güral da katıldı.

Türk Futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına sebep olan geçmiş alacakları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Birçok dönemin futbolcu, antrenör ve çalışanı Eskişehir temsilcisini ayakta tutmak için destek olurken, son destek 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor'da forma giyen Emre Güral'dan geldi. 29 yaşındaki santrfor, alacaklarına dair imza vererek transfer yasağının kaldırılması için önemli bir adım attı. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Fuat Çapa, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eskişehirspor'u transfer ettiği yeni futbolculara lisans çıkarabilmesi için muvafakatname veren Emre Güral'a kulübüm adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eskişehirspor'da transfer yasağının kaldırılması için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Emre Güral'ın bu hareketi, ligde zor günler geçiren kulüpte heyecana neden oldu.