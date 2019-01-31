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Emre Güral imzayı attı

Eskişehirspor’un transfer tahtasını açmasıyla birlikte anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü Emre Güral, 1.

Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmasıyla birlikte anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü Emre Güral, 1.5 yıllığına Eskişehirspor ile el sıkıştı.


Bugün karşılıklı atılan imzalar ile Emre Güral 1.5 yıllığına Eskişehirspor'lu oldu. Başarılı oyuncu Emre Güral, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde kendisini Eskişehirspor'lu yapan imzayı attı.

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