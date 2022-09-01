En iyilerin tercihi Anadolu Üniversitesi'nde İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi'nde devam eden İkinci Üniversite kayıtlarında şimdiden rekor sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 Akademik yılı için 22 Ağustos'ta başlayan İkinci Üniversite kayıtlarında şimdiden rekor sayıya ulaştı. ‘İkinci Üniversite' olanağı ile Anadolu Üniversitesi, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvuru ve kayıt olma imkânı tanıyor. İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için şartsız ve sınavsız İkinci Üniversite imkânı

Hangi meslekte olursa olsun bireylere diledikleri eğitimi alma hakkını tanıyan Anadolu Üniversitesi; bürokratlardan, akademisyenlere, sanatçılardan öğrencilere kadar toplumun her kesiminden insana ulaşmanın ve eğitim vermenin de gururunu yaşıyor. İkinci Üniversite kayıtları için en yoğun ilgiyi ise Bilgisayar Programcılığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Aşçılık, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı programları görüyor.

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite şartsız ve sınavsız 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabilir. Kayıtlar 17 Ekim'e kadar devam edecek.