Odunpazarı Belediyesi; Öğretmenler Günü kutlaması kapsamında ‘Öğretmenler Günü Yemeği' düzenledi.

Artık gelenek haline gelen yemekte, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Öğretmenler Gününü kutladı. Odunpazarı Belediyesi ile Yenikent sivil toplum örgütlerinin birlikte organize ettiği kutlama yemeğine; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman'ın yanı sıra çok sayıda emekli öğretmen ile öğretmen katıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Leyla Göktaş Ünal'ın albümünde emeği geçenlere ve en kıdemli öğretmenlere teşekkür plaketi takdim etti. Plaketlerini alan öğretmenler, Odunpazarı Belediyesi'ne kendilerini unutmadığı için teşekkür etti. Yemek sırasında Leyla Göktaş Ünal konser verirken, ayrıca yemekte Göktaş'ın albümünde yer alan “Odunpazarı'ndan Geçtim” adlı esere Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan klibin de ilk gösterimi yapıldı.

Yemekte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirten Başkan Kurt, “Vadişehir'de bir parka ve halk merkezine adını verdiğimiz Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından biri olan ve yine bir öğretmen olan Türkan Saylan'ı saygı ile anıyorum. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak eğitime, öğretmene ve bilime sonsuz saygılı ve destekçi bir belediyeyiz. Geçtiğimiz yıl Öğretmenler Parkı'nı düzenledik ve öğretmenlerimize Öğretmenler Günü armağanı olarak sunduk. Bu yıl Türkan Saylan Parkı'nı açtık ve öğretmenlerimizin ellerinden öptük” dedi.

Yemekten sonra Leyla Göktaş Ünal yemeğe katılanlara eşsiz bir konser verdi.