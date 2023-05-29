En önemli hedefimiz ihracat

“Speed-Match 2023 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri” etkinliği İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz gibi AB ülkelerinden Tayvan ve Çin'e 31 ülkeden 390 katılımcı ile iki gün sürerken, 755 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Eskişehir Sanayi Odası Üyesi 40'dan fazla firma ise 102 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'den ise İstanbul'dan 27, Bursa'dan 19, Ankara'dan 11, İzmir'den 8, Kocaeli'den 5, Adana'dan 4, Çanakkale'den 4 firma katılarak 256 ikili iş görüşmesi yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Üyelerimizin küresel pazarlara açılması ve ihracat kabiliyetlerinin artırılması amacıyla birçok hizmetler sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz özel projeler ve dışarıdan sağladığımız fonlarla firmalarımızın rekabet gücünü yükseltecek faaliyetler hayata geçiriyoruz. Speed-Match etkinliği de üç yıldır yürüttüğümüz çok özel ve önemli bir çalışma” dedi.

31 ülkeden 390 katılımcı yer aldı

Etkinliğin uluslararası katılımla gerçekleştirildiğinin altını çizen Kesikbaş, “Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla uluslararası katılımla organize ettiğimiz etkinliğimize bu yıl 31 ülkeden 390 katılımcı dâhil oldu. Bu çok ciddi bir katılım rakamı. Aynı zamanda yabancı katılımcılara baktığımızda nitelik olarak da üst düzeyde bir ilgiye ulaşmak bizi ayrıca mutlu etti. İki gün süren etkinlikte 750'nin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Katılımcı firmaların karşılıklı profil görüntülemeleri ise 10 bine yaklaştı. Özellikle İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Tayvan ve Çin'den yoğun bir katılım sağlandı. Hedefimiz Speed-Match etkinliğini bir marka haline getirip her yıl üstüne koyarak alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın önemli platformları destek verdi

Elde edilen yüksek ve nitelikli katılımda Eskişehir Sanayi Odası'nın üye olarak yer aldığı uluslararası sektörel platformların önemli katkısının bulunduğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Etkinliğin ulusal çapta duyurulması noktasında üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ESO olarak Eskişehir sanayisinin küresel anlamda tanıtımı ve uluslararasılaşma kabiliyetlerinin yükseltilmesi için Avrupa'da yer alan şemsiye kuruluşların içerisindeyiz. Odamız Avrupa Havacılık Kümeleri Ortaklığı, Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi ve Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağında ortak kuruluş olarak yer almakta. Bu kadar büyük ve prestijli organizasyonların içinde olmak ve Eskişehir sanayisini temsil etmek bizim için önemli bir gurur. Speed-Match etkinliğinde bu ağları da etkin bir şekilde kullandık. Bununla birlikte dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanayi odası ve sektörel kümelenme de etkinliğimize üyeleriyle birlikte katılım sağladırlar. Eskişehir sanayisi tanındıkça işbirliği ve yatırım imkânları da artacaktır. Amacımız yüksek ihracat ve teknoloji üreten bir Eskişehir sanayisine katkı sağlamak” diye konuştu.