En yüksek metan kaynağı Sibirya'da donmuş halde bulunan turbalıklarda

Dr. Naime Arslan, küresel ısınma uyarısında bulunarak atmosferde bulunan sera gazı miktarının değişmemesi, karbondioksit ve metan miktarının dengelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

En yüksek metan kaynağı olan ve Sibirya'da donmuş halde bulunan turbalıkların çözülmesinin dünyayı yaşanamayacak hale getirebileceğini söyleyen Prof. Dr. Arslan, karbondioksitin artmasını sağlayan fosil yakıtların tüketimi, atmosfere verilen endüstriyel gazlar ve miktar artımının da benzer sonuçlar üreteceğini belirtti. Türkiye'de mevsim geçişlerinin artık normal olmadığını ifade eden Prof. Dr. Arslan, “Güncel bilgilerimize göre yaklaşık 1,5 santigrat derece ısınmış durumdayız. 2040 yılına kadar bu sıcaklık değişiminin 5 ile 10 santigrat derece arasında bir yükselişe sebep olacağı tahmin ediliyor. Bu yükselme, atmosferik sıcaklığın 70-80 santigrat derecelerde hissedilmesine sebep olacaktır. Ülkemizde artık mevsim geçişlerini yaşamıyoruz, hortumlar oluşuyor ya da kuzey ülkelerinde sıcaklık artışları gözleniyor. Bunların temel sebebi sera gazlarının artması ve içerisinde tuttukları özellikle de kızılötesi ışınları yansıtmalarından kaynaklanıyor” dedi.

Dünya genelinde tatlı su kaynaklarının oldukça azaldığını, bunların da kirletildiğini, okyanusların dahi bu kirliliğin etkisi altında olduğunu ve binlerce türün yok olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Arslan protokol ve sözleşmelerin acil olarak uygulanması, vatandaşların da gündelik yaşamlarını bu gerçekliğe göre düzenlemeleri gerektiğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.