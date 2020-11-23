Endişe uyandıran görüntüler

00 ila sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasının ardından Eskişehir'de, başta tramvaylar olmak üzere sokaklarda da sosyal mesafeyi göz ardı edildi.

Türkiye genelinde Covid-19'e karşı hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonra Eskişehir'deki tramvayda oluşan kalabalık endişe uyandırıyor. Virüsün yayılmasını engellemek için getirilen yasağın bittikten sonra dışarıya çıkan vatandaşlar, yine virüsü unutup tedbirsizce hayatlarına devam etti. Virüse karşı korunması için sosyal mesafeyi dikkat edilmesi gerekirken, tramvaylara binenler adeta iğne düşmez kalabalık oluşturdu. Çarşı, Hamam Yolu, Köprübaşında da zaman zaman aniden oluşan kalabalık göze çarptı. Diğer yandan günlük vaka sayısının bini aşan Eskişehir'de, bazı vatandaşların hem toplu taşımalarda hem de sokaklarda gösterdiği tedbirsizliği, sağduyulu vatandaşları tedirgin ediyor.

Bu arada tramvaylarda virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen yolcu sayısının çok üstünde kişi olduğu gözleniyor.