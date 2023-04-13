Enerji Bakanı ile Eskişehir'e gelen TOGG, yoğun ilgi gördü

AK Parti Eskişehir 1'inci sıra milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in makam aracı TOGG, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etmek için bölgeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in makam aracı TOGG T10x, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bakan Dönmez esnafları kapı kapı dolaşıp ziyaret ederken vatandaşlar makam aracı TOGG'un başından ayrılmadı. Birçok vatandaş TOGG ile fotoğraf çekinirken, incelemek isteyenler de aracın farklı bölgelerine baktı. Kaportasını ve iç dizaynını merak eden vatandaşlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in makam aracı TOGG'un etrafında defalarca tur attı.