Enerji tasarrufunun yolu ısı camlı kapı ve pencere sistemlerinden geçiyor

Eskişehir'de üretilen ve Dünya pazarında satılan ısı camlı katlanır pencere sistemlerinin sağladığı enerji tasarrufu hakkında konuşan Esvera Cam ve Alüminyum firması mimarı Soner Birinci, “Isı camlı sistemleri kullandığımızda, sistem kendi maliyetini birkaç ayda çıkarabiliyor” dedi.

Birçok ev ve işyerinde kullanılan, görsel estetik açısından alanları güzelleştiren ve yeni yaşam alanlarının oluşmasında katkı sağlayan katlanır kapı ve pencere sistemleri, günümüzün en büyük sorunu olan enerji tüketiminde de büyük rol oynuyor. Kullanılan ısı camlar ile katlanabilir kapı ve pencere montajı yapılan alanda yalıtım oluşturan sistem, büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. Estetik olarak da birçok alana ayrı bir oda havası katabilen ısı camlı katlanır kapı ve pencere sistemleri hakkında bilgi veren Esvera Cam ve Alüminyum firması mimarı Soner Birinci, “Bizim yaptığımız sistemlerin tamamı estetik kaygılarla ve enerji tasarrufu üzerine üretiliyor” dedi.

“En önemli mesele camın yapı içinde sağladığı ısı ve enerji tasarrufudur”

Dünyada yaşanan enerji kriziyle birlikte enerji tasarrufunun en üst düzeye çıkarılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirten Soner Birinci, “Global sorunumuz olan ısı ve enerji tasarrufu derdinin farkında olan bir firma olarak burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapılarda en önemli ısı köprüsü unsurları cam ve pencerelerdeki açıklıklardan oluşuyor. Biz de bunun temelinde ‘Cam üzerinde ne gibi geliştirmeler yapılıyor? Biz ne yapabiliriz?' diye bakıyoruz. Onun üzerinden işimizi yapmaya çalışıyoruz. Burada en önemli mesele camın yapı içinde sağladığı ısı ve enerji tasarrufu. Bu da bizi şu an kullandığımız sistemlerin tamamının yenilenmesine yönlendiriliyor. Evlerde gördüğümüz faturalarda gördüğümüz ısı tasarrufunu camlarla ve yeni kurulan mekanlarla nasıl oluşturabileceğimizin üzerine çalışmalar yapıyoruz. Normal şartlarda bir camın enerji tasarrufuna katkısıyla ısı cam sistemlerin enerji tasarrufuna katkısı arasındaki oran farklı oluyor. Bu da hem faturalara yansıyor hem karbon ayak izi için bütün insanlık adına katkı sağlıyor” dedi.

“Isı camlı sistemleri kullandığımızda, sistem kendi maliyetini birkaç ayda çıkarabiliyor”

Ev ve işyerlerine kurulan sistemlerin sağladıkları enerji tasarrufu ile kendi maliyetlerini kısa zaman içerisinde karşılayabildiğini belirten Esvera Cam ve Alüminyum firması mimarı Soner Birinci, şu ifadeleri kullandı:

“Biz de Esvera Cam olarak yaptığımız ürünlerle oluşturduğumuz mekanlarda, enerji tasarrufu ve estetik üzerine yoğunlaşıyoruz. Giyotin sistemlerimiz, sürme sistemlerimiz, bahçe sistemlerimiz hepsi kullandığımız camın sistemlerin enerji tasarrufuna hizmet edebileceği üzerine. Normal bir cama göre ısı camlı sistemleri kullandığımızda, sistem kendi maliyetini birkaç ayda çıkarabiliyor. Bu da yapıldığı andan itibaren ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de enerji tasarrufu olarak bize fayda sağlıyor. Hem de mevut konforumuz adına kışın içerde ısı olarak yazın da serinlik olarak konfor alanımız istediğimiz ölçüde mümkün olabiliyor. Bizim yaptığımız sistemlerin tamamı estetik kaygılarla üretilen sistemler. Sadece ısı ya da enerji tasarrufu değil aynı zamanda mekan oluşturma ve mekanı konforlu kullanma adına bütün ARGE'lerimizi yapıp bunun üzerinden çalışıyoruz. Sadece ısı yalıtımı yapmak için ya da enerji tasarrufu yapmak için değil sistemlerimizi en kullanabilir en optimum şekilde kurguluyoruz. Bu da hem evlerin balkonlarının kapalı hale dönüşmesi hem de kış bahçeleri gibi alanlarda insanların ekstra bir hacimle farklı işlevlerde kullanmasını sağlıyor.”