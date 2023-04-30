Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Darbeler, kısa ömürlü hükümetler bize çok zaman kaybettirdi”

İnşallah ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını hep birlikte yenmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen Roman Buluşması'na katıldı. Partisinin seçim çalışmalarını yürüten Bakan Dönmez, mahalle sakinleri tarafından klarnet ve davul eşliğinde karşılandı. Bakan Dönmez'e AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayları Hakan Çizmelioğlu ve Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve parti teşkilatları eşlik etti. Konuşmasında petrol konusuna da değinen Bakan Dönmez, “Şimdi sıra petrolde. Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz. Bekleyin. Böylece inşallah ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını hep birlikte yenmiş olacağız" dedi.

“Türkiye maalesef ilk 100 yılında çok zaman kaybetti”

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini işaret ederek konuşan Bakan Dönmez, “Eğer bu eser ve hizmetlerden memnunsanız Sayın Erdoğan'a ve adaylarına destek olacaksınız. Tercihiniz, takdiriniz başımızın üstünde ama 'Yok bu kadar yeter. Çok yoruldunuz, dinleneceksiniz' diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. Türkiye maalesef ilk 100 yılında çok zaman kaybetti. Darbeler, kısa ömürlü hükümetler bize çok zaman kaybettirdi. Çok partili siyasi hayata biz 1950'li yıllarda başladık ama 1980'e kadar birkaç tane darbe gördük. Ardından şöyle bir durulur gibi olduk. Rahmetli Özal'ın hükümetleri zamanında ama o da kısa sürdü. O 1950 ile 2000 yılları arasında onlarca hükümet geldi geçti. Toplam hükümetlerin ortalama hizmet süresi 18 ay. Devletin arşivlerinde, raflarında yüzlerce proje vardı biz geldiğimizde. Hepsi tozlanmış. Niye yapmadınız dedik? 'Efendim tam biz yapacaktık hükümet değişti. Tam biz ihale ediyorduk bakan görevden alındı' dediler” ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeyi, bu milleti bölmek için çok çaba gösterdiler”

Bu yüzyılın Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Roman'ıyla, Balkan göçmeniyle herkesin yüzyılı olacağına ifade eden Dönmez, "Bu ülkeyi, bu milleti bölmek için çok çaba gösterdiler. Fitne çıkartmaya çalıştılar ama bir türlü başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Rabbim onlara fırsat vermesin” dedi.