“Enerjimiz Eşit” diyen OEDAŞ, Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü'nü aldı

Kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe fırsat eşitliği oluşturmayı hedefleyen elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, “Enerjimiz Eşit” projesi ile layık görüldüğü Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü'nü aldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), fırsat eşitliği alanında 2019 yılında hayata geçirdiği Enerjimiz Eşit projesi ile kazandığı Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü'nü aldı. Kadın Dostu Markalar Platformu'nun İstanbul'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlediği ödül törenine OEDAŞ yöneticileri katılım gösterdi.

“Sektörümüzde kadın istihdamına yönelik önyargıları kırmayı hedefliyoruz”

Şirket adına ödülü alan OEDAŞ Fuat Celepci, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP's) imzacısı olduklarını hatırlatarak, “Bunun verdiği sorumlulukla sektörümüzde ve etkili olduğumuz her alanda fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü, kadın istihdamının düşük olduğu sektörler arasında yer alıyor, bu konuda bir önyargı var. İşte biz bu önyargıları kırmak üzere meslek lisesi sıralarından başlayarak kız çocuklarını ve üniversiteli gençlerimizi sektöre kazandırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Fırsat eşitliği temelinde yaptığı değerli çalışmalarla farkındalık oluşturan Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. Sektörümüzde fırsat eşitliği sağlanıncaya kadar bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Üç yılda üç ödül

OEDAŞ, Enerjimiz Eşit projesi ile 2021 yılında EBRD'nin düzenlediği Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde gümüş madalya, 2022 yılında ise T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde Enerjide Örnek Şirket ödülünü aldı. Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü ile birlikte OEDAŞ bu proje ile üç yılda aldığı ödül sayısı da üçe yükseldi.