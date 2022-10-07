Enfeksiyon hastalıklarına karşı beslenmede diyetisyen uyarısı

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte mevsim geçişi döneminde birçok kişi enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmeye başladı. Okulların da açılmasıyla hastalıkların daha kolay yayılması, birçok kişinin hastanelere akın etmesine neden oldu. Her mevsim geçişi artış gösteren enfeksiyon hasatlıklarına karşı alınabilecek bireysel önlemler tekrar ön plana çıktı. Hastalıklara karşı alınabilecek en önemli bireysel önlemin beslenme olduğunu belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Mutlu Oğuz, “Hastalıklardan korunmak için meyve, sebze tüketimi artırılmalıdır” dedi.

“Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmek önemlidir”

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için birden çok bireysel önlemin alınabileceğini belirten Diyetisyen Mutlu Oğuz, meyve ve sebze tüketiminin artırılması gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı bir yaşam sürmek, enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmek, fiziksel aktiviteyi aktırmak önemlidir. Mevsim değişikliklerinde üst solunum yolları enfeksiyonları, soğuk algınlığı vakaları artıyor. Hastalıklardan korunmak için meyve, sebze tüketimi artırılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmelidir. Bunun için antioksidan özelliği olan A ve C vitaminlerinden yana zengin kış sebzelerinden havuç, kabak, ıspanak, brokoli, lahana, karnabahar, meyvelerden ise portakal mandalina, elma, nar, greyfurt, ayva tüketilmelidir. E vitamini açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumlular bağışıklık sistemini güçlendirir. Güneş ışınlarından sentezlenen D vitamini yine bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kış aylarında güneşli günlerden faydalanmakta yarar vardır. Haftada 1-2 kez balık tüketilmelidir. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için bol su tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Günde 2-2,5 litre su içilmesi zararlı ögelerin vücuttan atılmasını sağlar. Kış aylarında kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi içecekler sıvı tüketimini destekler.”