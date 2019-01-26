'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kapsamındaki indirimlere dikkat

Tüm Türkiye'de binlerce firmanın destek verdiği ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kapsamında yapılan indirimler, bazı işletmeler sadece müşteri çekme amacıyla kullanılan bir kandırmaca haline getiriliyor.

Hükumetin 2018 yılının son aylarında başlattığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' programı kapsamında ürünlerde asgari yüzde 10 indirim yapmayı kabul eden firma sayısı 2 bin 500'ü geçti. Bu programa destek veren firmalar enflasyona katkı sağlarken, bazıları ise bunu müşteri çekmek için kullanmaya başladı. Dolar fiyatındaki dalgalanma sebebi ile yükselen ürün fiyatları, doların düşmesine rağmen bazı firmalarda değişmedi. Vatandaşların bu durumu fark ettiklerinde yapması gereken konularda uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konuştu.

"Bazı firmalarda doların artış hızına bağlı olarak artırılan fiyatlar maalesef düşürülmedi"

TUKDES Başkanı Süleyman Bakal, fiyatların düşmediğini fark eden tüketicilerin şikayette bulunması gerektiğini ifade ederken, “Dolar ekonomik göstergelere uyumsuz bir şekilde yüksek bir hızla arttı. Aynı hızdan daha hızlı şekilde satıcı ve sağlayıcılar da fiyatlarını arttırdı. Ancak dolar gerilemesine rağmen satıcıların fiyatları düşürmediklerini görüyoruz. Enflasyonla Topyekûn Mücadele edildiği konusunda her hangi bir uygulama göremiyoruz. Doların artış hızına bağlı olarak artırılan fiyatlar maalesef düşürülmedi. Bariz bir şekilde fiyatların yükseldiğini gören tüketiciler, bariz bir şekilde fiyatların düşmediğini fark ederlerse öncelikle esnaf odalarına, ticaret odalarına, bakanlığa ve belediyelere şikâyet edebilirler" dedi.

"İndirimden önceki fiyatı ispat etmek zorunda"

İndirim yapıldığı iddiasında bulunan firmaların ispatlama zorunluluğunun olduğunu söyleyen TÜKDES Başkanı Bakal, "Bazı satıcı ve sağlayıcılar ürünlerinde mevsim sonlarına doğru ve mevsim ortalarında yüksek miktarda indirim yaptıklarını iddia ediyor. Örneğin yüzde 70 indirim yaptığını iddia eden firmanın bin liralık bir ceketi, takım elbiseyi 300 liraya satması gerekir. İndirimden önce bin lira olan ceket veya takım elbise indirimden sonra da bin lira olarak gösteriliyor. Sanki daha yüksek rakamdan bin liraya düşürülmüş gibi algı oluşturuluyor. Bizim bu konuda tüketicilere tavsiyemiz, eğer yüzde 70 indirim yaptığını iddia ediyorsa satıcı, bu yüzde 70 indirimden önceki fiyatı ispat etmek zorunda. Tüketici Kanunu'nun 54. maddesinin 3. fıkrasında tüketiciye bu ispatı yapamazsa satıcı veya sağlayıcı, o yazdığı indirimli fiyat üzerinden bir daha yüzde 70 indirim yapmak zorunda kalır” diye konuştu.