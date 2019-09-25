Engeli sanatına engel olmadı

Eskişehir'de yaşayan zihinsel engelli Soner Turgut, sadece 15 günde gönül verdiği rölyef sanatını öğrendi. Usta öğreticisinin yardımıyla kısa sürede kendini geliştiren Turgut, 2020 yılında ilk sergisini açmaya hazırlanıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında engelli bireylere yönelik bir proje geliştirildi. Hazırlanan projede, Özel Duruhan Bakım Merkezindeki engelli bireylerin sosyalleşmesi ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla müzik, resim, rölyef, seramik ve el sanatları kursları veriliyor. Proje kapsamında rölyef sanatını öğrenmek için Halk Eğitim Kurslarına yazılan 32 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Soner Turgut, hem kısa sürede büyük ilerleme kaydetti hem de odaklanma sorununu ortadan kaldırıp el kontrolünü sağladı. Ustası Bekir Sami Nebioğlu'nun yardımıyla unutulmaya yüz tutmuş sanatı sadece 15 gün içerisinde öğrenen Turgut'un hedefi 2020 yılının ilkbaharında sergi açmak.

“Engellilerin gelişimlerinin, topluma adaptasyonlarını sağlamada sanat eserleri büyük katkı sağlıyor”

Gerçekleştirilen proje hakkında konuşan Seyitgazi İlçe Mili Eğitim Müdürü Nazım Avcı, “Rölyef konusunda usta öğreticimiz Sami beyin çalışmalar epeydir devam ediyor. Bu yıl da özellikle Duruhan Bakım Merkezine yönelik çalışmalarımız oldu. Burada yaklaşık 5 tane kurs açtık. Bu kurslar yaklaşık 160 saatlik ve engellilerin gelişimlerinin, topluma adaptasyonlarını sağlamada sanat eserleri büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 17 kursumuz, 5 tane de rehabilitasyon merkezinde kursumuz devam ediyor. Ekim ayında kurs sayımızı 50'ye çıkaracağız hedefimiz bu şekilde. Vatandaşlara yönelik kurslarımızın yanında, öğrencilerimize de yönelik kurslarımız var. Burada özellikle unutulmaya yüz tutmuş eserleri tekrar canlandırmak ve öğrencilerimize bunun kültürel aktarımını sağlamak için çabalarımız devam ediyor. Engellilere yönelik 5 tane kursumuz var. Bunlar, ihtiyaçları doğrultusunda hocalarımız geldikçe çoğaltıyoruz. Rehabilitasyonda, müzik, resim, rölyef, seramik ve el sanatları kursları olarak bunlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Engellilerin sanatla uğraştığında tedavilerinin daha ileri derecede iyileşmelerini sağlandığını tespit ettik”

Seyitgazi Halk Eğitim Merkezinde Osmanlı Bakır Kabartma Sanatçısı olan Bekir Sami Nebioğlu, yapılan projeyle Turgut'un gelişinden bahsederek, “Seyitgazi Özel Duruhan Bakım Merkezinde bulunan hasta bir arkadaşımızı buraya kursiyer olarak aldık. Bunda Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün sosyal olma adına gerçekleştirmiş olduğumuz bir projedir. Buradaki arkadaşlarında toplum içerisinde belirli yerlere gelebileceğini, sanatla uğraştıklarında tedavilerinin daha ileri derecede iyileşmelerini sağlandığını tespit ettik. Zaten Soner de, kursa başlayalı 15 gün oldu ama bakım merkezindeki görevlilere sorduğu ilk soru ‘Ben kursa ne zaman gideceğim?' ifadesi oluyor. Soner buraya geldiğinde mutlu oluyor. Bir de bu sanat Türkiye'de çok az. Yok denecek kadar az hatta unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kapsamında. Bunu öğretmek ayrı bir haz. Yani peşimizden birilerinin gelmesi bizim için daha iyi olacak. Artık gözümüz arkada kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Soner'in buraya geldiğinde bir dikkat bozukluğu vardı ve ellerine tam hakim olamıyordu”

Ayrıca Usta Öğretici Nebioğlu, “Soner'in buraya geldiğinde bir dikkat bozukluğu vardı ve ellerine tam hakim olamıyordu. Vuruşlarda bir noktaya vurursa, diğer tarafını 3 santim farklı bir yere vuruyordu. Ama şu anda resim üzerindeki çizgileri takip etmeye başladı. İlk geldiğindeki vuruş sesiyle şimdiki vuruş sesleri çok değişti. Yani şu an düz nota halinde gidiyor. O zaman çok karışık sesler çıkıyordu. Yani bu işteki en önemli şey de bu vuruştaki ses düzenini sağlaması” dedi.