Engellerini spor sayesinde yendiler

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkan Yardımcısı Yusuf Çınar, Türkiye'de gelişmekte olan paralimpik spor dalının, yerel bölgelerde bulunan dernekler ve spor kulüpleri sayesinde engelli insanların hayatlarında yeni kapılar açılmasını sağladığını anlattı.

Kulüpte görev almasının yanı sıra bir hastanede çalışarak hayatını idame eden Çınar, spora ilgisi olan görme engelli vatandaşların Eskişehir Görme Engelliler Spor kulübü çatısı altında bir araya geldiklerini belirtti. Yusuf Çınar, kulüpte görme engelli bireylerin hem spor faaliyetleri yaparak sağlıklı bir yaşam sürdüğünü hem de kendisi gibi insanlarla zaman geçirerek sosyal hayata daha iyi uyum sağlayabildiklerini ifade etti. Kulübün 2003 yılında kurulduğunu belirten Çınar, şu anda 50 sporcuyu bünyesinde barındırdıklarını ve takımlı ve ferdi branşlarda etkinlik gösterdiklerini dile getirdi. Görme engelli spor kulübünden ve yaşanılan sıkıntılardan bahseden Çınar, “Paralimpik sporculuğun ön planında gayet olumlu bir izlenim verilse de arka planında sporcular ve kulüpler birçok konuda şikayetçiler” diyerek düşüncesini söyledi.

“Engelin kabullenilmemesi kişisel gelişimin aksatılmasına sebep oluyor”

Engelli insanların spora katılımının toplum tarafından gördüğü değer hakkında konuşan Çınar, “Pek duyarsız sayılmazlar ancak çok da değer gördüğümüzü söyleyemeyiz. Özel eğitim okullarından destek vermeye gelenler oluyor. Toplum nezdinde bizim en çok düzelmesini istediğimiz şey görme engelli insanların kendilerini kabullenmekte zorlanmalarıdır. Engelin kabullenilmemesi, kişisel gelişimin aksatılmasına sebep oluyor. Kabullenebilen insanlar ise psikolojik olarak rahatlamış ve yetenekli yönlerini keşfedebilir hale geliyor. Ancak aileler, toplum baskısından etkilenerek çocuklarını engelli bir birey olarak kabul etmiyorlar ve onların işlerini zorlaştırıyorlar” dedi.

“Teşvikler arttırılırsa arkadaşlarımız sporu hayatının merkezi haline getirebilirler”

Ardından teknik olarak yaşadıkları problemlerden bahseden Çınar, “Tesisleşme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bizler için sadece bir adet spor salonu var ve belli saat aralıklarında çalışabiliyoruz. Sporcularımız çalışan insanlar olduğu için saatler çakışabiliyor veya başka nedenlerden dolayı antrenman yapamıyoruz. Eğer yasal zorunluluklar getirilebilir ise işte çalışan sporcular için özel izinler çıkartılabilir. Bu sayede sporcular, gelişimleri için daha çok vakit ayırabilirler. Devlet tarafından organize edilen turnuvalar için ödenekler veya maddi teşvik uygulamaları daha çok arttırılırsa engelli arkadaşlarımız sporu hayatının merkezi haline getirebilirler” diye ifade etti.

“Basında kendimizi kesinlikle daha çok göstermek istiyoruz”

"Engelli sporlarının medyada yeterince ilgi görüyor mu?' sorusunu cevaplayan Çınar, “Paralimpik oyunlarında milli takımdaki başarılarımız son zamanlarda çok ön plan çıkıyor. Ancak bu arkadaşlarımız parlaması aynı zamanda profesyonel futbol takımlarının düşüşe geçtiği zamana dek geliyor. Gündem değiştirmek için kullanılıyor açıkçası. Basında kendimizi kesinlikle daha çok göstermek istiyoruz çünkü televizyonlarda, gazetelerde bize denk gelip ilham alacak birçok engelli arkadaşımız olabilir” diyerek konuşmasını bitirdi.