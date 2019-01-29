Engelli bir öğrencinin hayali gerçekleşecek

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bir süre önce akülü sandalye hediye edildi. Bu sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vermek istediklerini söylen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, istenilen şartları anlattı. Öğrencinin hangi okulda okuduğunun öneminin olmadığını ve sadece engelli olduğuna dair bir belge ile okula gelip müracaat edilmesi gerektiğini söyleyen Müdür Yılmaz, böylelikle bir öğrencinin hayallerini yerine getirmeyi amaçlıyor. Akülü sandalye almaya gücü yetmeyen öğrencilerin müracaatlarını beklediğini ifade eden Müdür Yılmaz, engelleri kaldırma konusunda yardımcı olmak istediklerini söyledi.

“İmkânı olmayan bir evladımızı sevindirmek istiyoruz”

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz, imkânı olmayan bir engelli öğrenciyi sevindirmek istediğini aktardı. Müdür Yılmaz, “Okulumuzda sosyal etkinlik projelerimiz var. Kendi öğrencilerimize her türlü desteği verdiğimiz gibi ilimizde, ülkemizde okula gitmek konusunda engel yaşayan bir evladımızı okul farkı gözetmeksizin ödüllendirmek ve engelini aşmak istiyoruz. Bu kapsamda bize bağışlanan akülü engelli aracımızı bir evladımıza hediye etmek istiyoruz. İnşallah engelleri kaldırma konusunda bir öğrencimize yardım elimizi uzatmış oluruz. Yürüme ve okula ulaşma konusunda imkânı olmayan bir evladımızı sevindirmek istiyoruz. Herhangi bir okul olması önemli değil. Bütün öğrenciler, okullar bizim. Onlar bizim kardeşimiz, kanımız, evladımız. Okula gitmek konusunda maddi imkânı olmayan ve akülü araç almaya güç yetiremeyen bir öğrencimizin engelini kaldırmak istiyoruz. Okulumuza müracaat etmesi ve engelli olduğunu bir belge ile bize beyan etmesi yeterlidir. Engellilik belgesini ve okulumuzu aramasını istiyoruz” dedi.