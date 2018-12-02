Engelli bireylerden “Oluşum Sergisi”

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki engelli bireylerin hazırladığı Oluşum Sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki özel gereksinimli bireyler, her sene olduğu gibi bu sene de el emeklerini sergiliyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen sergide Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafeler ve Engelliler Montaj Atölyesi'nde eğitim alan yaklaşık 80 bireyin katıldığı atölye çalışmalarında ürettikleri kağıt rölyef, taş boyama, ahşap boyama çalışmaları, maket, sabun, keçe işleri ve resim gibi el ürünleri yer alıyor. 80 özel gereksinimli bireyin yaptığı yaklaşık 200 eserin bulunduğu serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

“Biz bunu Türkiye'de anlatıyoruz”

Başkan Ataç'ın sadece 1 gün değil yılın 365 gününde engellilerin yanında olduğunu belirten Cafer Eşen, “Biz bunu Türkiye'de anlatıyoruz. Yaptığı hizmetleri genel kurul toplantılarımızda herkese anlatıyoruz. Bugün montaj atölyelerimiz var, bir fabrikanın parçalarını birleştiriyorlar. Gökkuşağı Kafeler var, hepsi orada yetişip Eskişehir'in önemli kafelerinde işe girdiler. ‘Çocuğumu nereye bırakabilirim de işlerimi halledebilirim' diyen aileler, belediyeye telefon ediyorlar, arkadaşlar gelip çocuğu alıyorlar. Burada sosyal belediyecilik işini yapmış oluyorlar. Yasa da böyle diyor, bu işi yapan sevgili başkanım 10 yıldır yüreğimizde. Bizi sevdiğini biliyoruz” diye konuştu.

“Sizleri çok seviyorum”

Başkan Ataç ise konuşmasında Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği projelere dikkat çekerek, “2009'da tekrar göreve geldiğimizde özel çocuklarımız için hobi atölyeleri değil, istihdama yönelik çalışacağız' dedik. Ben bu işlere çok yoğun girince şu tespiti yaptım; ‘Bu güzel çocuklarımız o kadar farklılar ki akıllarında ne kötülük, ne yalan, ne dolan, hiçbir kötülük yok. Tek bir şey var; o da sevgi.' Bunaldığım zaman onların yanına gidiyorum. İçimin rahatladığı, moralimin düzeldiği zaman onlarla birlikte olduğum zamandır. Gece yattığımda dua ediyorum. İyi ki böyle projeler yapıp, iyi ki beraber oluyoruz. Bu mutluluk ve bu şükürle uyuyorum. Onun için bu güzellik, bu birlikteliğimiz hiç sona ermesin. Ömrümüz yettikçe yan yana olalım, beraber olalım. Engelleri hep birlikte aşalım. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler eserleri inceledi. Engelli bireyler ve aileleri de gerçekleştirdiği hizmetlerden ve her zaman yanında olduğundan dolayı Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Atila Özer Karikatürlü Ev'de beğeniye sunulan ve 7 Aralık'ta son bulacak sergiden elde edilecek gelir, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.