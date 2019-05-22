Engelli bireylere kuaför hizmeti

Eskişehir'de, Engelliler Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi bireylerin saç kesim ve bakım hizmeti ücretsiz gerçekleştirildi.

Odunpazarı Kent Konseyi ile Eldem Kültür ve Sanat Vakfının katkılarıyla Eskişehir Berberler Kuaförler ve Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (ESKUBER) kuaförleri tarafından kent merkezindeki engelli bireylere yönelik saç kesimi ve saç bakımı etkinliği gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESKUBER Başkanı Fethi Özkara "Bu güzel günlerde Dünya Kuaförler Günü ve Engelliler Haftasında vatandaşlarımızla buluşmaktan onlara bu güzel hizmetleri vermekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizleri bu tür projeler de yalnız bırakmayan ve her daim destek olan kuaför ve berberlerimize Odunpazarı Kent Konseyimize ve etkinliğimiz yapıldığı vakfı bizlere açan EKSAV'a sonsuz teşekkür ederiz" dedi.