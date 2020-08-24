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Engelli dostlarına bakıcılık yapıyor

Eskişehir’de engelli sokak hayvanlarını çalıştığı iş yerinin bahçesine toplayan hayvansever kadın herkese örnek oluyor.

Eskişehir'de engelli sokak hayvanlarını çalıştığı iş yerinin bahçesine toplayan hayvansever kadın herkese örnek oluyor.


Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneğinin başkanlığınıda yapan Nesrin Çiçek, sokakta bulunan engelli bir çok hayvana bakıcılık yapıyor. Vücutlarında engel bulunan köpekler hayata Çiçek sayesinde tutunuyor. Sokaklarda engelli hayvanların yaşamasının zor olduğunu belirten Nesrin Çiçek, herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çiçek, “Ben imkanlarım dahilinde engelli dostlarımıza yardım ediyorum. Bazısının ayağı yok. Bazısı görmüyor. Bakımlarını ve yiyeceklerini kontrol ediyorum. Herkesin özellikle engelli sokak hayvanlarına yardım etmesi gerekiyor. Onların hayatta tutunması buna bağlı” dedi.

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