Engelli kadının şarjlı araç mutluluğu

Eskişehir Kültürel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından 39 yaşındaki engelli kadına 'şarjlı engelli aracı' hediye edildi.

Henüz 7 aylıkken havale geçirip rahatsızlanarak vücut fonksiyonlarını kaybeden Ebru Meşe, uzun yıllardır tekerlekli sandalye ile ulaşımını sağlıyor. Zaman zaman farklı yerlere gitmekte zorlanan Meşe'nin uzun zamandır hayalini kurduğu şarjlı engelli aracı hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanarak kendisine teslim edildi. Eskişehir Kültürel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Taş, Ramazan ayında böyle bir yardım yaptıkları için büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Taş, "Dernek olarak yıl içerisinde çeşitli yardım faaliyetleri düzenliyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Eskişehirli yardımsever bir vatandaşımız; ihtiyacı olan birisi için engelli aracını derneğimize teslim etti. Dernek olarak da biz bu araca ihtiyacı olan kişiyi araştırarak bulduk. Fatih Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki engelli Ebru Meşe'ye, aracını götürerek teslim ettik. Yardımseverlerden Allah razı olsun. Amacımız; ihtiyaç sahibi engellilerle, yardımseverleri buluşturarak köprü görevi yapıyoruz" dedi.

Araç dolayısıyla büyük mutluluk duyan aile bireyleri de kızlarının rahatsızlığı sonucunda yetilerini kaybederek engelli durumuna düştüğünü belirtti. Kızı aracı kullanamadığı için sürücü koltuğuna geçen anne Leyla Kunduz da uygun zamanlarda Ebru Meşe ile birlikte geziyorlar.