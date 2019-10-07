Engelli Öğrenciler Birimi'nden oryantasyon

Kongre Merkezi Kırmızı Salonda düzenlenen toplantıda, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Araş. Gör. Gülefşan Özge Kalaycı, Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilere üniversitesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilere kampüs hayatı, şehir yaşamı, Anadolu Üniversitesi'nin engelli öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında bilgiler veren Araş. Gör. Kalaycı, “Özel gereksinimlerin engel olmadığı, değişime öncü, erişilebilir ve katılım odaklı bir birim olmaya çalışıyoruz. Birçok özel gereksinimli öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin eğitim hayatında ve sosyal yaşantısında önlerine çıkabilecek sorunlarda yanlarında oluyoruz. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda Engelliler Birimi olarak bize ulaştığınızda biz sizler için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kütüphane, yemekhane, spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri, öğrenci kulüpleri, sağlık hizmetleri ,ulaşım olanakları ve konaklama hizmetleri hakkında bilgilerin verildiği toplandı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.