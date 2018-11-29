Engelli öğrenciler için Açıköğretim'de engel yok

Toplumdaki herkesin öğrenim hizmetine ulaşmak için eşit haklara ve şartlara sahip olması amacında olan Açıköğretim Sistemi, her sınavda olduğu gibi bu sınavda da özel gereksinimli öğrencilere yönelik önemli kolaylıklar sağladı. 2018-2019 Öğretim yılı Güz Dönemi için yüzde 40 ve üzeri engel durumu beyan eden öğrencilerden 5 bin 734 öğrenci sınava katıldı. 8 bin 449 öğrencinin okuyucu ve işaretleyici desteği aldığı, 483 görme engelli öğrencinin büyük puntolu sınav evrakı ile sınava katıldığı, 105 öğrencinin sınavdan kısa süre önce yaşadığı kazalar dolayısıyla geçici engel durumu gözetilerek sınava alındığı, 7 öğrencinin ise sınav görevlileri eşliğinde evinde sınava katıldığı bildirildi. Toplam 263 engelli binasında sınav organizasyonu yapıldı.

"Engel oranı yüzde 40 ve daha fazla olan öğrencilerden öğretim gideri almıyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, engelli öğrencilere verilen sınav hizmetlerine ilişkin olarak “Engelli öğrencilerimize bürolarımızda işlem önceliği tanıyoruz. Engel oranı yüzde 40 ve daha fazla olan öğrencilerden dönem öğretim gideri almıyoruz. Ayakları engelli öğrencilerimiz, sınavlara sınav binalarının giriş katında alınıyor, görme engelli öğrencilerimize sınavlarda yardımcı verilmekte ve bu öğrencilerimiz bazı sorulardan muaf tutuluyor. Görme engelli öğrencilerimize fakültelerine dilekçe ve rapor ile başvurmaları durumunda büyük puntolu soru kitapçığı düzenleniyor. Engeli nedeniyle yatağa bağlı olan öğrencilerimiz evde sınava alınıyor. Özel engel durumu bulunan (Down sendromlu, epilepsi gibi) öğrencilerimiz dilekçe ve raporları ile başvurmaları durumunda ayrı salonlarda sınava alınıyor. Ellerini kullanamayan öğrencilerimize sınavda cevap kâğıdı işaretlemeleri için bir sınav görevlisi yardımcı oluyor. Özellikle görme engelli öğrenciler okuyucular tarafından okunduğunda anlaşılamayacak derecede grafik tablo içeren sorulardan muaf tutuluyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, engelli öğrencilere yönelik sağlanan kolaylıkların, yapılan çalışmaların ve ilerde düzenlenecek olan etkinliklere ait bilgilerin “engelsizaof.anadolu.edu.tr” adresinden ulaşılabileceği bildirildi.