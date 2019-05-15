Engelli öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sergilendi

Seyitgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen Engelli Sosyal Destek Projesi ile Seyitgazi ilçesinde ikamet eden, Özel Gereksinimli Bireyler ve Eskişehir Bilsem (Bilim Sanat Merkezi) öğrencileri ile yapılan ortak sanat etkinliğinde hazırlanan resimler sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen resim sergisinin açılış törenine; Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Avcı, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Seyitgazi Kaymakam Vekili Cüneyt Demirkol, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve diğer davetliler katıldı. Programın açılışında yapılan konuşmalarda; özel gereksinimli bireylerin bu tür etkinliklerle toplumsal hayata daha fazla katılması gerektiğine değinilerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür edildi.