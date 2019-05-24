Engelli öğrencilerin çalışmaları ‘Yıl Sonu' sergisinde

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin çalışmalarının beğeniye sunulduğu ‘Yıl sonu Sergisi'nin açılışı, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin çalışmalarının beğeniye sunulduğu ‘Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Engelliler Entegre Yüksekokulu Fuaye Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katılım gösterdi.

Serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Rektör Çomaklı, “Öğrencilerimizin çalışmalarını yakından görebilmek için bugün bu serginin açılışında yer almak istedim. Gerçekten hem çalışmaları hem de sizleri bir arada görebilmek adına benim için de güzel bir fırsat oldu. Dileğimiz; öğrencilerimizin bu tarz çalışmalarının devamının gelmesi” dedi. Rektör Çomaklı, açılışın ardından öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla birlikte sergiyi gezerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Sema Batu ise sergiye ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimizi, her sene yıl sonlarında öğrencilerimizin katkılarıyla sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sergimizde; Grafik Sanatları Anasanat Dalı, Seramik Sanatları Anasanat Dalı ile Bilgisayar Operatörlüğü Programı ve Yapı Ressamlığı Programı öğrencilerinin çalışmaları yer alıyor. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde hem birbirlerinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi oluyor hem de misafirlerimiz okulumuzu tanıma imkânı buluyor. Yeni gelen öğrencilerimizin de mezunlarımızın çalışmalarını görebilmeleri adına yeni öğretim yılının ilk dönemi bitine kadar açık tutuyoruz. Serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”