Engelli sporcular başarı dolu günlere dönmek için hazırlığa başladı

Geçmişte birçok branşta ulusal ve uluslararası arenalarda şampiyonlukları bulunan Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği'nde, koronavirüs pandemisinden dolayı faaliyetler durma noktasına gelmişti. Kulüpte tekrar eski günlere dönmek için düğmeye basıldı. Başkan Cevdet Mansız yaptığı açıklamada ilimizi ve ülkemizi temsil etmek istediklerini belirterek, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve belediyelerden tesis konusunda yardım talep etti.

“Engellileri spora teşvik etmeyi, sporu sevdirmeyi planlıyoruz”

Engellilerden oluşan takımlarla Türkiye'de ve Dünya'da çeşitli başarılar elde edildiğini hatırlatan Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Cevdet Mansız, “Başlıca amacımız, spor faaliyetleri sayesinde engellilerin rehabilitasyon ve eğitimlerini olumlu şekilde geliştirerek sosyal yaşamlarına aktive kazandırmaktır. Engellileri spora teşvik etmek, sporu sevdirmek, motivasyonunu olumlu geliştirmektir. İşitme Engelli Erkek Basketbol Takımımız 24 takımın yer aldığı Deplasmanlı Türkiye Liginde Eskişehir'i temsil etmiş. 6 kez Türkiye şampiyonu olmuştur. Avrupa'da da şehrimizi temsil ederek derece almıştır. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız da, önceki senelerde bölgesel ligde şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Bedensel Engelli Bilek Güreşinde sporcularımızın kendi kilolarında Türkiye'de dereceleri vardır. Sporcularımız Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olma başarısını göstermiştir. Avrupa Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil etmişler ve en iyi dereceleri almışlardır” dedi.

“Tesis konusunda yardıma ihtiyacımız var”

Pandemi döneminde sportif faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini fakat şu zamanlarda tekrar hareketliliğin başladığını belirten Mansız, tesis için yardım beklediklerini şu ifadelerle belirtti:

“Engellilere spor yaptırma ve topluma kazandırmayı ilke edinmiş biz dernek yönetim kurulumuz bu faaliyetlerin tümünü gerçekleştirirken maddi ve manevi olarak kurum ve kişilerden destek gördüğümüz için çok teşekkür ederiz. Pandemi döneminde ve sonrasında spor faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Federasyonlar da pandemiden sonra deplasmanlı liglere ara vermiş 3-4 günlük şampiyona şeklinde spor faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediye başkanlarımızdan spor salonu tahsisi konusunda gerekli yardımı yapmalarını istiyoruz. Kulüp olarak yeni dönem başlatıyoruz. İşitme engelliler erkek basketbol, işitme engelliler badminton, bedensel engelliler bilek güreşi, bedensel engelliler bocce, bedensel engelliler masa tenisi ve diğer branşlarda isteğe göre devam edeceğiz. Tüm engelli gençlerimizi spor yapmaları için kulübümüze davet ediyoruz.”