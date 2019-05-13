Engelli ve yatalak hastaların sağlık kurumlarına erişim hizmeti

Dr. Uğur Bilge, bugüne kadar 13 bin 415 engelli, bin 339 yatalak durumda olan hastanın sağlık kurumlarına erişimlerinin sağlandığını belirtti.

Dr. Bilge, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Sağlık Müdürlüğü olarak engelli bireylere verdikleri hizmetleri değerlendirdi. Dr. Uğur Bilge, engelli bireylere yönelik proje kapsamında şehirde yaşayan tüm engelli vatandaşlara, herhangi bir ayrım yapılmaksızın sağlık danışmanlığı yaptıklarını belirtti. Bilge, bu hastaların tedavileri için sağlık kurumlarından randevu alınması, evlerinden sağlık kurumlarına refakatçi eşliğinde gelişlerinin sağlanması, sağlık kurumlarında refakatçi eşliğinde doktor muayenelerinin yapılması ve yine refakatçi eşliğinde evlerine bırakılması, tedavileri için gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin alınarak engelli vatandaşlarımıza ulaştırılması, hizmetleri verdiklerini söyledi.

Dr. Uğur Bilge, engelli bireyleri güçlendirerek kapsayıcılığı ve eşitliği sağlamak amacıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini, projeler kapsamında bu güne kadar 13 bin 415 engelli ve bin 339 yatalak durumda olan engelli hastayı, kamu, üniversite, özel sağlık kurumlarına erişimlerinin sağlanarak tahlil, tetkik ve poliklinik muayenelerinin yapılarak, ilaç ve tıbbi malzemelerinin temin edildiğini belirtti.

Günışığı Projesi ile görme engeli olan kişilere eğitim ve sağlık alanında toplum yararına yüksek faydalı bir projeyi sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları protokolle yürüttüklerine de değinen Müdür Bilge; Eskişehir Eski Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniklerinin bulunduğu bina Engelli Çocuklara Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak değerlendirileceğini belirtti. Bilge, bu tür kapsamlı projelerle engelli vatandaşlara verilen hizmetlerle model il olma yolunda ilerlediklerini kaydederek Sağlık Müdürlüğü olarak her zaman engellilerimizin sorunlarını dinleyip, çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını anlattı.