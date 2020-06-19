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Engelliler Entegre Yüksekokulu sergisi sanal ortamda sanatseverlerle buluşacak

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin “Yıl Sonu Sergisi” tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle sanal ortama taşındı.


Yaşanan pandemi süreci nedeniyle öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları eserleri aileleriyle, arkadaşları, hocaları ve izleyiciler ile paylaşma istekleri Anadolu Üniversitesi tarafından sanal ortamda gerçekleştiriliyor. İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek olan sergide Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesinde bulunan Grafik, Seramik, Bilgisayar Operatörlüğü ve Yapı Ressamlığı bölümlerinin öğrencilerinin seçilmiş eserleri yer alıyor. Sergi 22 Haziran - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında https://eeyosanalsergi.anadolu.edu.tr/ adresinden ziyaret edilebilecek.

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