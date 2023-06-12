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Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndan “Yıl Sonu Sergisi”

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin seramik, mimarlık gibi birçok bölümde oluşturdukları çalışmalar yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda “Yıl Sonu Sergisi” düzenlendi. Sergiye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. Her öğrencinin çalışmasını tek tek ilgiyle dinleyen Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, çalışmaları için tüm öğrencileri tebrik etti.



“Entegre Haber” gazetesinin tanıtımı yapıldı


Yılsonu sergisinde öğrencilerin seramik, mimarlık, şehir planlama, grafik sanatlar, bilgisayar operatörlüğü gibi birçok bölümde oluşturdukları çalışmaları sergilendi. Sergide ayrıca Engelliler Entegre Yüksekokuluna özel çıkartılan “Entegre Haber” gazetesinin tanıtımı da yapıldı.


Engelliler Entegre Yüksekokulunda Yıl Sonu Sergisi, hafta boyunca ziyarete açık olacak.

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