Engelliler Haftası'nda "ESOGÜ Engelleri Aşıyor"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlen "ESOGÜ Engelleri Aşıyor" etkinliği Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen etkinliğe ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Engelli Öğrenci Birimi Yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Engelli öğrenciler adına açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Engelli Öğrenci Temsilcisi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Selahattin Eğe, bir görme engelli olarak günlük yaşamda yaşadığı zorlukları anlattı. "Kimse engelliliği kutlamaz" sözlerini kaydeden Selahattin Eğe, Engelliler Haftası'nın kutlanılacak değil farkındalık için çalışmalar yapılacak bir hafta olduğunu ifade etti. ESOGÜ'de Engelli Öğrenci Birimi aracılığıyla yapılan birçok çalışma ile üniversitede engellerin bir bir aşıldığını söyleyen Selahattin Eğe, ESOGÜ engelli aracı ve görme engelliler için geliştirilen tarayıcı sayesinde engelli öğrencilerin engelleri aştığını belirtti. Selahattin Eğe, engelliler toplumla ne kadar içi içe olursa farkındalığın da o kadar çok artacağını kaydederek engellilerin toplumla kaynaşmasına vurgu yaptı.

Açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, üniversite yönetimi olarak engelli öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Yapılan çalışmaların asla yeterli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Ali Arslantaş, engelleri kaldırmak için her zaman daha fazlasının yapılabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Ali Arslantaş, etkinliği düzenleyen ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimine teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ'de engelliler hakkında faaliyet yürüten kulüpler tanıtılarak, Toplumsal Farkındalık Kulübü ve çalışmaları hakkında kulüp başkan yardımcısı Furkan Ceyhan, Tıpta Açık Düşünce Kulübü ve çalışmaları hakkında kulüp başkan yardımcısı Metehan Kaygı konuştu. Etkinlik, ESOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ahmad Khalili'nin "Bir hayat bir örnek" isimli konuşması, Engelli Öğrenci Temsilcisi Selahattin Eğe'nin şiir dinletisi ve Ertuğrul Uranlı'nın müzik dinletisi ile devam etti.