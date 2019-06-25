Engelsiz korodan müzik ziyafeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Engelsiz Türk Halk Müziği Topluluğu konseri, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Konsere; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve davetli de katıldı. Şef Öğr. Gör. Erdal Uludağ yönetiminde halk türkülerinin seslendirildiği konserde, dinleyenler keyifli anlar yaşadı. Halkbilim Araştırmaları Merkezinin katkılarıyla düzenlenen ve engelli müzisyenlerden oluşan koronun performanslarını sergilediği konserde solistlerden; İbrahim Bozkurt “Hisardan İnmem Diyor”, Önder Oyar, “Gesi Bağlarında Dolanıyorum”, Sultan Karayağız “Yaralı Ceylan”, Ercan Güner “İpek Mendil Dane Dane”, Cengiz Çağlayan “Ben Bu Yıl Yârimden Ayrı Düşeli” eserlerini icra ettiler.

Bireysel performansların yanı sıra koronun da renk kattığı gecede; “Yere Düştü Alamadım Fesimi”, “Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım”, “Bahçe Duvarından Aştım”, “Muratgilin Damından Atlayamadım”, “Başındaki Yazmayı da Sarıya mı Boyadın”, “Araza Vurdum Teşti” ve “Toycular” eserleri de dinleyenlerin beğenisine sunuldu. Eskişehir Zeybeği'nin de oynandığı konserde, zaman zaman seyirciler de türkülere dans ederek eşlik etti.

Program sonunda ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar tarafından Şef Öğr. Gör. Erdal Uludağ ve koro üyelerine çiçek takdim edildi.