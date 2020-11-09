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Enkazdan kurtarılıp hastanede hayatını kaybeden depremzede toprağa verildi

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sevil Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sevil Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.


İzmir'de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sevil Ateş'in cenazesi, Ege Üniversitesi Hastanesindeki işlemlerin ardından Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi. İki çocuk annesi Ateş'in cenaze namazı Çifteler ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılındı. Namazın ardından 55 yaşındaki Ateş'in cenazesi, aynı depremde hayatını kaybeden eşi Ramazan Ateş'in kabrinin yanına defnedildi.


Cenaze namazına Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı.

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