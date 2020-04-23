Enstitüler çevrimiçi sınavlara başladı

Pandemi olarak ilan edilen Yeni Korona virüs (COVID-19) salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınan “sınavların koşulların sağlanması durumunda uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilebileceği kararı” neticesinde, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde çevrimiçi sınavlar başladı.

Teknik altyapı hazır hale getirildi

İki enstitüde de Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) yönetiminden dijital sınav uygulamaları konusunda teknik destek alınarak altyapı hazır hale getirildi. Ardından Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Lisansüstü dijital sınav süreci yönergeleri” hazırlandı. Dijital sınav sürecinin gerçekleşme aşamaları, öğrencilerin ve danışmanların sınav öncesi, sınav süreci ve sınav bitiminde yerine getirmeleri gereken işlemler konusunda yol gösterici olacak gerçek ekran görüntüleriyle desteklenmiş dijital bir kontrol listesi oluşturularak ilgililer süreç hakkında bilgilendirildi.

Sınav süreci tümüyle kayıt altında

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından desteklenen “canvas öğrenme yönetim sistemi” üzerinden gerçekleştirilen dijital sınavlarda süreç, sistem tarafından tümüyle kayıt altına alınarak, öğretim üyeleri ve öğrenciler, ses ve görüntü desteğiyle eş zamanlı olarak tartışma yürütebiliyor. Jüri üyelerinin kendi aralarında tartışma yürütmek ya da öğrenci hakkında karar almak istemeleri durumunda, öğrenci tartışmadan geçici olarak uzaklaştırılarak ve sonrasında tekrar tartışmaya devam edebiliyor. Öte yandan öğrenciler sınav sürecinde jüri üyelerine sunmak üzere hazırladıkları sunumları da sisteme yükleyebiliyor.

İlk dijital jüri toplantısı gerçekleşti

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün ilk dijital jüri toplantısı yüksek lisans düzeyinde yapılan tez savunmasıyla gerçekleştirildi. Lisansüstü dijital sınav uygulaması ile 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde, tez öneri, tez izleme, tez savunma, yeterlik sınavlarına girmeleri ve seminer ders sunumu yapmaları gereken yüksek lisans ve doktora düzeyinde 557 öğrencinin ortaya çıkan olağanüstü koşullarda olası bir mahrumiyet yaşamaları önlendi.

Çevrimiçi sınavlar için dijital akıllı sınıflar hazırlandı

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise çevrimiçi sınavlar için hazırlanan dijital akıllı sınıflar, teknik altyapıları hazır olarak öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kullanımına sunuldu. Sınavlar, talep eden öğrencinin gerekli jüri oluşumu tamamlandıktan sonra, hijyen koşulları doğrultusunda hazırlanan dijital akıllı sınıflarda gerçekleştirilebilecek. Jüri üyeleri ise bulundukları illerden ilgili çevrimiçi sınav ortamının linkine tıklayarak sınavlara dahil olacak.

Dijital akıllı sınıf sayısı altıya çıkarıldı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde daha önce iki adet bulunan jüri odalarının sayısı, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın hız kazandırdığı dijitalleşme çalışmaları kapsamında kurulan yeni dijital akıllı sınıflarla altıya çıkarılırken, bu sınıflar çevrimiçi sınavlara uygun teknik altyapıya da kavuştu. Dünyanın birçok farklı ülkesinden öğretim üyesi ve öğrencisi bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde fiziki olarak yeterlilik sınavları da dahil olmak üzere tez savunma sınavları ve tez izleme sınavlarının hepsi bu dijital akıllı sınıflarda yapılabilecek.

Açıköğretim Fakültesi'nin engelli öğrencilerine de hizmet veriyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki dijital akıllı sınıflar ayrıca bu dönem Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan engelli öğrencilere de hizmet vermeye başladı. Engelli öğrenciler kendi evlerindeki bilgisayarlarla çevrimiçi bağlantı linkine tıklayarak dijital akıllı sınıflarda bulunan dersin gözetmeni ve okuyucusuyla birlikte sorunsuz bir şekilde sınav işlemlerini gerçekleştiriyor.