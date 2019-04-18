Enstrüman atölyelerinden yıl sonu gösterisi

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen bağlama, gitar, ney, ud, vurmalı çalgılar yıl sonu gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan bağlama, gitar, ney, ud ve vurmalı çalgılar atölyelerinde eğitim alan katılımcılar, hazırladıkları gösteri izleyenlere coşkulu bir gece yaşattı. Farklı bölgelerden çeşitli eserlerin seslendirildiği ve çalındığı konser, izleyicilerden tam not aldı.

Konser sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “31 Mart'ta Odunpazarlı hemşerilerimiz, bu güzellikler, sanat ve kültür devam etsin diye oy verdi. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak sanatın her alanında iddialı bir biçimde var olduğumuzu göstereceğiz. Ben öncelikle bu geceyi hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Odunpazarı'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadınları, çocukları, gençleri hayatın içine sokacağız. Odunpazarı Belediyesi, yaşamı kolaylaştıracak her işi yapmaya devam edecek” dedi.