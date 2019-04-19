EOE “Yüreğimizle Dokunanlar” defilesi ile gönüllere dokundu

Kurtuluş yıldönümü kutlamaları sebebiyle ‘Yüreğimize Dokunanlar' adlı sahne gösterisi Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda gösterime sunuldu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluş üyeleri ve Eskişehir halkın katılımla gerçekleştirilen definede; Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü giyim ve el sanatları atölyelerinin hünerli ellerinden çıkan, geleneksel dokuma tezgahlarında 3 yıllık bir süre zarfında dokunan kumaşlardan oluşan 30 parça giyişi, tasarımda Yüksel Değirmenci, koreografide Ferhan Aral imzalarını taşıyor. 6 dansçı, 15 profesyonel manken tarafından yapılan gösteride, aslına bağlı kalınarak yorumlanan birbirinden özel kostümlerin yer aldığı sahne gösterisi Eskişehirlilerle buluştu.

Eskişehir halkın yoğun ilgi gösterdiği defile ile ilgili Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, “Geleneksel sanatlarımızı araştıran, arşivleyen, aslına uygun üreten, tasarımlarla geleceğe taşıyan, onlara sahip çıkan, dünya eğitim kurumu olarak 1959 yılından bu yana kentimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Öncelikle bizim projelerimizi ve çalışmalarımızı destekleyen valimiz ve eşi Kevser Çakacak hanımefendiye, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze, Odunpazarı Kaymakamlığımıza, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlülerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.