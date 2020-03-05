EOGÜ'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak

Kısa bir süre önce Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kemal Şenocak ve Orman Bölge Müdürü Recep Temel bu proje ile ilgili bir protokol imzaladılar. Osmangazi Üniversitesine ait Porsuk çayı kenarında bulunan ve halk arasında Nuribey çiftliği olarak da bilinen 130 dönümlük bir alan bu proje için ayrıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri ile toprak işlemesi yapıldı. İlkbaharda ilk bitkiler dikilecek. Aynı zamanda rekreasyon alanı olarak da hizmet verecek bahçede, bitki üretimi, bitki satışı, bitkileri öğrenme ve yetiştirme eğitimi yapılacak. İkinci aşamada ise üretilen bitkilerin tadımını da sağlayan mekanlar kurulacak.

Çalışmalar başlamadan önce teknik ekip ile birlikte sahayı gezen Orman Bölge Müdürü Recep Temel, tıbbi ve aromatik bitkilerin insan yaşamında gittikçe artan önemine değinerek “Kekikten adaçayına, lavantadan biberiyeye kadar 40 çeşit bitki yetiştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yabani orman meyvelerini de dikeceğiz. Hem üretim, hem tanıtım hem de pazarlama hepsi bir arada bulunacak. Eskişehirlilerin içinden çıkmak istemeyecekleri bir bahçe olacak” dedi.

İlkbaharda dikilecek ilk bitkilerin fideleri ve tohumları Orman Fidanlığında hazırlandı. Projenin sahibi Osmangazi Üniversitesi olacak. Osmangazi Üniversitesi adına sorumluluğunu Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doc. Dr. Duran Katar üstlenecek.