EOSB Başkanı Küpeli'nin Covid-19 testleri pozitif çıktı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin bazı belirtiler sebebiyle dün yaptırdığı iki COVID-19 testi pozitif olarak çıktığı ve hemen ilaç tedavisine başlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'nin sağlık durumu gayet iyi olup, karantina önlemleri kapsamında evinde istirahat etmektedir. Hastalık halen çok hafif bir şekilde seyretmektedir. Küpeli'nin, belirtileri sona erene ve yapılacak COVID-19 testleri negatif çıkana kadar evinde karantinada olacak, çalışmalarına evinden devam edecektir. Başkan Küpeli, açıklamasında, hastalığın her ortamda insanların karşısına çıkabildiğini belirterek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami hassasiyet gösterilmesinin insanların ve toplumun sağlığı açısından çok önemli olduğunu bir kere daha vurgulamıştır." denildi.