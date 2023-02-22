“EOSB kariyerim” ile işveren ve iş arayanlar buluşuyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işveren ile iş arayanları buluşturan “EOSB Kariyerim” platformu ile sanayiciler, aradığı ara ve teknik eleman ihtiyaçlarını aracısız ve hızlı bir şekilde karşılarken, iş arayanlar ise Eskişehir OSB'de üretim yapan firmalar tarafından yayınlanan kendilerine uygun iş ilanlarına kolaylıkla tek bir siteden başvuru yapabilecekler.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (ESOSB) üretim yapan firmaların giderek artan ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak, işsizlik problemi yaşayan vatandaşların ise iş bulmalarına destek olmak ve işsizliğin önüne geçmek amacıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından “EOSB Kariyerim” platformu oluşturuldu. İşveren ve işçi arasında köprü olacak olan “EOSB Kariyerim” platformu, iş arayan vatandaşların, Eskişehir OSB'de ve şehirdeki diğer sanayi sitelerinde üretim yapan firmalar tarafından yayınlanan iş ilanlarına kolaylıkla başvuru yapmalarına imkân sağlayacak.

EOSB Kariyerim yayında

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu platform ile işverenlerin özellikle kalifiye ara eleman bulmasını aracısız ve hızlı şekilde hedeflediklerini söyledi. Başkan Küpeli, oluşturulan online platform ile işsizlik sorununa çözüm olmanın yanı sıra iş arayan vatandaşların eğitim, bilgi, beceri ve donanımlarına uygun firmalarda işe yerleştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Sanayinin işgücü talebi sürekli artıyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, bölgede üretim yapan firmaların personel ihtiyacını karşılamak ve kentte yaşanan işsizlik sorununu ortadan kaldırma yolunda ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Küpeli, “Eskişehir OSB olarak, yıllardır meslek edindirme merkezimiz olan MEGEM ile iş arayışında olan vatandaşlarımızın gelişimine katkı sunarken, bir yandan bölgemizde üretim yapan firmalarımızın aranan eleman sorununa çözüm üretiyoruz. Sanayi kuruluşlarımızın giderek artan bir işgücü talebi var. Son yaptığımız bir çalışmada sanayi kuruluşlarımızdan binin üzerinde işgücü talebi geldi. Şimdi de bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın eleman ihtiyacını karşılamak ve ilimizde yaşanan istihdam sorununu çözmek amacıyla ‘EOSB Kariyerim' platformunu hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz bu platform ile firmalarımızın aradıkları personeli bulmalarını, vatandaşlarımızın da daha hızlı iş sahibi olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. İşverenler internet sitesindeki kayıt formunu doldurarak iş ilanlarını yayınlayabilir, iş arayan vatandaşlarımız da yine aynı adresten kısa birkaç bilgiyi doldurup kayıt olduktan sonra kendilerine uygun iş için başvuruda bulunabilirler. Ben şehrimizdeki eleman arayan tüm sanayi kuruluşlarının ve iş arayan vatandaşlarımızın bu web sitesini etkin bir şekilde kullanacaklarına inanıyorum. İşveren ve işçiyi bu sitede bir araya getiriyoruz” dedi.