EOSB Meslek Lisesi'nde yarışmalarda derece alan öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atletizm Takımı Cumhuriyet Yol Koşusu Genç B kategorisi 4 bin metrede Eskişehir birincisi, Cumhuriyet Yol Koşusu A kategorisi 4 bin metrede Eskişehir 3'üncüsü olurken, Yiğit Yörük ise Cumhuriyet Yol Koşusu 4 bin metrede Eskişehir birincisi oldu. Ayrıca Efe Mert Bilge ise Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası Genç Erkekler yarışmasında 3'üncü oldu. Dereceye girenler için EOSB Meslek Lisesinde ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler ile Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Seyhan'a sertifika ve plaketleri takdim edildi. Törende konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, "Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in ebediyete intikal edişini 83. yıldönümü. Böylesi önemli bir günde değişik branşlarda başarılar elde eden, dereceye giren öğrencilerimiz için bir sertifika töreni düzenledik. Biz Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Atamızın açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Sizlerin sadece akademik anlamda değil; spor, sanat, bilim gibi her alanda kendinizi geliştirmeniz, başarılı çalışmalara imza atmanız için her zaman destekçiniz olacağımızı bilmenizi isterim. Hepinizi canı gönülden tebrik ederim. Sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Törende ayrıca hazırladıkları Cartoon Network ve Climate Action Project tarafından düzenlenen yarışmada “İklim Eylemi Projesi” ile “Mükemmellik Okulu Ödülüne” layık görülen okul öğretmenlerinden Mehtap Topçu, Pınar Kayacan, Büşra Vural ve Çiğdem Soner ile öğrencilere Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç tarafından plaket ve sertifikaları verildi.