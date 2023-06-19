Epilepsi pili cerrahisi, Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk kez yapıldı

Türkiye genelinde az sayıda merkezde yapılabilen epilepsi cerrahisi, Eskişehir Şehir Hastanes'nde ilk kez yapıldı.

Epilepsi, halk arasında ‘Sara' hastalığı olarak da bilinen, günlük hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren ve tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalık olarak biliniyor. Bu hastalığın tedavisinde birçok antiepileptik ilaç kullanılıyor ancak çoklu ilaç tedavisine rağmen sık sık nöbetleri olan ve dirençli epilepsi tanısı konulan hastalarda ise cerrahi tedavi gündeme geliyor. Eskişehir'de 28 yaşındaki erkek hastaya, 4 yaşından beri nöbet geçirmesi ve kullandığı çoklu ilaç tedavisine rağmen nöbetlerinin devam etmesi üzerine dirençli epilepsi tanısı konuldu. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beyin cerrahı, nöroloji ve psikiyatri uzmanları tarafından değerlendirilerek ‘Epilepsi pili' (VNS) takılması planlandı. Dirençli epilepsi tanısı konulan hastaya yaklaşık 1 buçuk saat süren ameliyatla epilepsi pili cerrahisi başarılı bir şekilde uygulandı. Hasta, ameliyattan 1 gün sonra mobilize ve genel durumu iyi olduğu için 3 günün sonunda taburcu edildi. Ülke genelinde az sayıda merkezde yapılabilen epilepsi cerrahisi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez Op.Dr. Mehmet Beşir Sürme ve beyin cerrahisi ekibi tarafından uygulandı. Beyin cerrahisi ekibi bu ameliyatın gerçekleştirilmesi aşamasında desteklerinden dolayı öncelikle Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici olmak üzere Nöroloji, Klinik Nörofizyoloji, Psikiyatri ve Anestezi ekibine teşekkür etti. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada bu ameliyatın Sosyal Güvenlik Sigortası (SGK) çerçevesinde yapıldığı belirtilerek, bölgenin sağlık kampüsü olma yolunda ilerledikleri belirtildi.