“Erasmus+ KA226 Dijital Eğitime Hazırlık Projesi” gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi'nin proje ortağı olduğu “Evde Ama Yalnız Değil: Okul Öncesi Öğretmenlerini ve Ebeveynleri Dijital Eğitim için Güçlendirme” başlıklı Erasmus+ KA226-Dijital Eğitime Hazırlık- projesi toplantısı 6-9 Şubat 2023 tarihlerinde yapıldı. Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim alanındaki uzmanlığı ve deneyimi ile yer aldığı projede özellikle COVID-19 sürecinde ebeveynlerin çocuklarının eğitimini evde destekleme konusunda güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin Anadolu Üniversitesi adına koordinatörlüğünü Açıköğretim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt yürütürken, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Ali Ulus Kımav, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Gülden Bozkuş Genç araştırmacı olarak görev alıyor.

Projede uluslararası ortaklar bulunuyor

Koordinatörlüğü Ankara Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede Belçika'dan GO! Scholengroep Brussels ile GO! Basisschool De Telescoop, Kuzey Makedonya'dan JOUDG, İspanya'dan Salamanca Üniversitesi, Çekya'dan Centre STEP, Ankara'dan Kalaba Anaokulu ve Anadolu Üniversitesi proje ortağı olarak yer alıyor. 2021 yılında kabul alarak çalışmalara başlayan projenin Mayıs 2023 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

“Evde Ama Yalnız Değil” projesi neleri kapsıyor

Proje kapsamında özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimlerinin desteklenmesi için proje ortağı kurumların yaptıkları uygulamalar paylaşılarak, yapılan iyi uygulamalara ilişkin içerikler geliştiriliyor. Proje sonunda geliştirilen içerikler ile oluşturulan etkileşimli iyi uygulamalar e-kitabı oluşturulması ve geliştirilen materyaller ile kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) modeli oluşturulması hedefleniyor. Proje sürecinde oluşturulan kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) modelinin denendiği ve değerlendirildiği hareketlilik toplantısı ise dört gün sürdü. Toplantı sürecinde katılımcılar üniversitemizin Kreş ve Gündüz Bakımevi ve İÇEM başta olmak üzere çeşitli birimlerini de ziyaret ettiler.