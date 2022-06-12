ERBALDER, Bulgaristan'da kurumsal ziyaretler gerçekleştirdi

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Bulgaristan'da birtakım kurumsal ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzenlenen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, "Türkiye ve Bulgaristan arasında; kültürel bağların geliştirilmesi, göçün etkileri, karşılıklı insani ve hukuksal haklar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Somut ve sürekliliği olan bir girişim stratejisi üzerinde görüşmeler yapıldı. Ortak çalışmalar ve projeler için zemin oluşturuldu. Kocaali Belediye Başkanı Hasan Aziz makamında ziyaret edilerek, orada yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik durumları üzerinde konuşuldu. Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Türkiye Masası Başkanı İsmet Çavuşoğlu ve Genel Koordinatörü Mefküre Mustafova Karaalioğlu, Stara Zagora HÖH Milletvekili Halil Letifov, Pavel Banya Belediye Başkan Yardımcısı Şendoğan Halit ziyaret edildi" dedi.

Görüşmelerin ardından ERBALDER tarafından plaket takdimi yapıldı.