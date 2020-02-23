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Erdal İnönü Halk Merkezi'nde ilk yardım eğitimi düzenlendi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, kazalardan korunma ve sonrasında yapılacak ilk yardım eğitimi düzenledi.


Sosyal ve halkçı uygulamaları ile öne çıkan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi ilk yardım eğitimi düzenledi. Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi'nde gerçekleşen eğitimi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu emekli Öğretim Elemanı Ayhan Tülek'in verdi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi yöneticilerinin yanı sıra Yıldıztepe Mahallesi sakinleri de düzenlenen eğitime yoğun ilgi gösterdi. Yetişkinler ve bebeklerde ilk yardımı anlatan Tülek, boğulmalara karşı neler yapılması gerektiğini gösterdi.


Eğitime katılan vatandaşlar, kendileri için eğitim çalışmaları düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Vatandaşlar, halk merkezlerinde bu tür eğitim çalışmalarının devam ettirilmesini istedi. Yetkililer, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi ile beraber bu tür çalışmalara devam edileceğini söyledi.

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